Wo Trump die Marianne kopiert

Gerade erst liefen sie wieder im Fernsehen – die Bilder vom gewaltbereiten Mob, der vor einem Jahr das Capitol in Washington stürmte. Angestachelt von einem US-Präsidenten, der seine Abwahl nicht akzeptieren wollte. Nun ist er wieder da – der Mann mit der gelben Surfbrettfrisur. Mit nackter Altherren-Brust wirft er sich in der Karikatur von Leu Munnik in die Pose, die der Betrachter sogleich mit der Marianne im französischen Freiheitskampf assoziiert. Mit dem Handy als Gewaltinstrument in der Hand.

