Zehn Gratis-Konzerte in der ganzen Stadt

Unter dem Titel „Karibuni lädt ein“ veranstaltet die vielfach ausgezeichnete Musikgruppe „Karibuni – Weltmusik für Kinder“ vom 20. bis 29. September ein Kindermusik-Festival. Neben „Karibuni“ werden „Die Blindfische“ aus Oldenburg und „Ich und Herr Meyer“ aus Berlin jeweils mehrere Konzerte für Kinder dezentral und zentral auf die Bühne bringen.

Krönender Höhepunkt wird ein gemeinsames Konzert der drei Gruppen am 25. September um 15 Uhr im Theater im Pumpenhaus. Im Rahmenprogramm sind Kinder und Erwachsene herzlich zu drei musikalischen Lesungen von Josephine Kronfli und Pit Budde mit „Märchen aus Afrika“ eingeladen. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Anmeldung erwünscht für die Konzerte im Theater an der Meerwiese und im Theater im Pumpenhaus (localTicketing).

Konzerte gibt es an sechs verschiedenen Orten: im Weltladen Weltwinkel (Hammer Straße 53), in der Mosaikschule (Dieckmannstraße 131), im Café Lorenz (Am Berg Fidel 53), im Wuddi (Idenbrockplatz 8), im Theater in der Meerwiese (An der Meerwiese 25), in der Black Box im Cuba (Achtermannstraße 10-12), in der F24 (Frauenstraße 24), im Theater im Pumpenhaus (Gartenstraße 123), in der Bücherei am Hansaplatz (Wolbecker Straße 97) und in der Stadtteilbücherei Coerde (Hamannplatz 39).