Kunst gegen Kohle

Das Künstlerpaar Helge und Saxana hat „Das große Gelingen“ geschaffen. Ein Werk, bestehend aus drei Bildern, das sich kritisch mit dem Braunkohleabbau auseinandersetzt und sich auf einer Reise durch NRW befindet. Derzeit ist das Werk in Münster zu sehen.

Seit 2018 engagieren sich Helge Hommes und Saxana N. Schötschel bereits für den Hambacher Forst. Besser bekannt sind die beiden einfach unter „Helge und Saxana“ – ein Künstlerpaar. Eines, das seine Kunst in den Dienst des Umweltschutzes stellt. Das ist in diesen Tagen auch in Münster zu sehen – aus einem bestimmten Grund.