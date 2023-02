Zwei Männer bei Ladendiebstahl erwischt

Erfolgreiche Ermittlungen: Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch zwei Diebe beobachtet und sie gestellt. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten jedoch nicht nur Diebesgut...

Polizisten haben in Münster zwei Ladendiebe festgenommen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Mittwochnachmittag in einem Kaufhaus an der Ludgeristraße zwei Diebe beobachtet, Polizisten nahmen sie anschließend fest.

Der Detektiv hatte laut einer Mitteilung der Polizei bemerkt, dass die beiden Männer Parfüm in ihre mitgebrachten Taschen legten und den Laden daraufhin ohne zu bezahlen verließen. Der Münsteraner eilte ihnen nach, alarmierte die Polizei und konnte sie mit Unterstützung der Polizei noch an der Ludgeristraße fassen. Diese nahmen den 25-Jährigen und seinen 35-jährigen Komplizen vorläufig fest.

Parfüms und Kleidung gestohlen

Bei beiden Männern entdeckten die Beamten Parfüms sowie Kleidung im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden zusätzlich Betäubungsmittel aufgefunden. Die gestohlene Ware hatten sie in einer präparierten Tüte entwendet, um die Auslösung des Diebstahlalarmes zu verhindern.