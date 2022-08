Als Lady Diana Münster verzauberte

Vor 25 Jahren kam Lady Diana bei einem Unfall ums Leben. Einmal war sie auch in Münster zu Gast – 1991 zusammen mit ihrem Ehemann Prince Charles. Der frühere Oberbürgermeister Jörg Twenhöven erinnert sich noch gut an den Besuch.

Die Frau des britischen Thronfolgers hat sich für ein zartrosa-weiß-kariertes Kleid und einen eleganten Hut in der gleichen Farbe entschieden, als sie sich am 10. Juni 1991 zusammen mit ihrem Mann auf den Weg nach Münster macht. Diana, Princess of Wales, und ihr Ehemann, Prince Charles, besuchen an diesem Tag einen Gottesdienst für die in Deutschland stationierten britischen Soldaten, die im Irak-Krieg im Einsatz waren.