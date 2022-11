Lamberti-Tanne auf dem Prinzipalmarkt aufgestellt

In der Innenstadt ist mittlerweile unverkennbar, dass die Adventszeit näher rückt. Die Weihnachtsmärkte werden aufgebaut, am Donnerstagmorgen wurde zudem die große Lamberti-Tanne aufgestellt.

Am Montag (21. November) werden in Münster die Weihnachtsmärkte 2022 eröffnet. Traditionell wird zur offiziellen Eröffnung die Beleuchtung der Lamberti-Tanne eingeschaltet.

Nach eineinhalb Stunden Präzisionsarbeit steht am Donnerstag gegen 10 Uhr die kapitale 18 Meter hohe Weihnachtstanne sicher in ihrer Verankerung vor der Lambertikirche. Ein Tieflader hatte zuvor den 40 Jahre alten Baum, der aus einem Vorgarten in Gütersloh stammt und dort mit den Jahren viel zu viel Platz eingenommen hatte, auf den Prinzipalmarkt transportiert. Das Prachtexemplar war von Hubertus Wilmers aus Langenberg ausfindig gemacht worden, der sich für die Stadt Münster immer wieder auf die Suche nach solch besonderen Bäumen macht, wie die Stadt mitteilt.

Viele Schaulustige verfolgten am Donnerstagmorgen, wie die Weihnachtstanne von einem Kran in Position und der Stamm mit Kettensägen in Form gebracht wurde, um ihn in einer eineinhalb Meter tiefen Bodenhülse zu versenken. Aus Energiespargründen soll am Freitag eine 250 Meter lange Lichterkette angebraucht werden – früher waren es 400 Meter.