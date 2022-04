Drei Jahre und fünf Monate für Handel mit Marihuana

Er soll mit mehreren Kilogramm Marihuana gehandelt haben. Dafür und wegen Beihilfe und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen wurde nun ein 34-jähriger Münsteraner am Landgericht verurteilt.

Wegen des Handelns mit mehreren Kilogramm Marihuana in vier Fällen sowie des Besitzes und der Beihilfe zum Handeln mit dieser Droge in einem weiteren Fall ist ein 34-jähriger Münsteraner am Donnerstag vor dem Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden.