Münster I/Steinfurt IV: So hat der Wahlkreis 83 gewählt

. . . insgesamt fünf Wahlkreisbewerber und -bewerberinnen, die jedoch keine großen Chancen auf das Direktmandat haben. Nominiert sind:



Maximilian Kemler für die FDP, 32 Jahre alt, Geschäftsführer, geboren in Steinfurt, aktuell wohnhaft in Münster



Helmut Birke für die AfD, 67 Jahre alt, Diplom-Informatiker, geboren in Letmathe heute Iserlohn, wohnhaft in Münster



Katharina Geuking für Die Linke, 34 Jahre alt, Rechtliche Betreuerin, geboren in Lüdenscheid, heute wohnhaft in Münster



Ernst Wißmann für Die Partei, Partei für Arbeit, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, 19 Jahre alt, Schüler, geboren und wohnhaft in Münster



Lara Neumann für Volt, 31 Jahre alt, Studentin, geboren in Soest, heute wohnhaft in Münster