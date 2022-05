Wahlkrimi in Münster mit zwei Siegern

Vor allem bei den Grünen in Münster war der Jubel am Wahlabend groß.

Grüne und CDU heißen nicht nur im Landestrend die großen Sieger der Landtagswahl 2022. Auch in der Domstadt dürfen beide Parteien nach einem Wahlkrimi Erfolge feiern. In einem Herzschlagfinale konnte die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland trotz ihrer eher mageren Bilanz in der ersten Legislaturperiode einen grünen Dreifach-Triumph bei den Direktmandaten verhindern.