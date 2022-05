Dorothea Deppermann: „Die Polizei muss digitaler werden“

Schon seit 18 Jahren ist Dorothea Deppermann Landesbeamtin im Bereich Polizei, engagiert sich für die Vernetzung und den Austausch in der Polizeiarbeit. Jetzt will sich die 38-jährige Mutter von zwei Kindern, die mit ihrer Familie in Münsters Süden wohnt, für das Thema innere Sicherheit in NRW in der Politik einsetzen. Seit zwei Jahren ist sie Mitglied bei den Grünen und bewarb sich erfolgreich als Direktkandidatin für die nun anstehende Landtagswahl. Dorothea Deppermann setzt sich für die Interessen der Münsteraner und der angrenzenden Gemeinden im Westen der Stadt ein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch