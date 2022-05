Hauchdünne Niederlagen und ehrliche Enttäuschungen

Bei den Kämpfen um das Direktmandat unterlag zweimal die CDU, einmal hauchdünn – und war entsprechend enttäuscht. Bei der Grünen Josefine Paul hielt sich der Frust über die knappe Niederlage gegen Simone Wendland in Grenzen – und das hat seinen Grund.

Verlierer der Landtagswahl in Münster

Ernüchterte Stimmung bei der SPD im Marktcafé – etwa bei Kandidat Thomas Kollmann (l.) und den Parteivorsitzenden Fabian Schulz (3.v.l.) und Lena Rosa Beste (am Tisch 2.v.r.)

Beim Kräftemessen um die Direktmandate in Münster gab es am Sonntag nur zwei Farben: Grün und schwarz. Zwei zu eins lautete am Ende des extralangen Wahlabends die Bilanz zugunsten der Grünen. Bitter für den jungen CDU-Kandidaten Dr. Julian Allendorf, der im Wahlkreis 85 hauchdünn mit 163 Stimmen Rückstand auf seine Kontrahentin Dorothea Deppermann unterlag.