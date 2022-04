Briefwahlunterlagen können ab sofort online beantragt werden

Es wird wieder gewählt: Am 15. Mai findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Wer am Wahltag nicht wählen gehen möchte oder kann, kann in Münster nun bereits die Briefwahlunterlagen beantragen.

Das Hauptwahlbüro in Münster öffnet am 13. April.

Ab sofort können die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am 15. Mai online beantragt werden. Das teilt die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung mit. Die Briefwahlunterlagen können unter www.stadt-muenster.de/wahlen beantragt werden.

Der Versand der Wahlunterlagen wie auch der Wahlbenachrichtigungskarten startet nach Angaben der Stadt am 11. April. Am 13. April öffnet wieder das Hauptwahlbüro im Salzhof, Salzstraße 26 (neben dem Stadtmuseum). Dort können die Münsteranerinnen und Münsteraner bis zum Freitag vor der Wahl (13. Mai) von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr vorab ihre Stimmen für die Landtagswahl abgeben. Am 16. April (Karsamstag) bleibt das Hauptwahlbüro geschlossen.