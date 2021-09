Landwirte legen Basis für den Erfolg

Münster

Solche Wandlungen erleben nicht viele Unternehmen: Einer der größten Arbeitgeber der Region, die LVM-Versicherung, die 3900 Mitarbeiter in ihrer Zentrale am Kolde-Ring beschäftigt, begann ihre Arbeit vor 125 Jahren in einem Privathaus. Und der Bauernverein war die Triebfeder.

Von Karin Höller