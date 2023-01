Lange Haft für 19-jährigen Vergewaltiger 

Nach mehr als zwei Monaten Prozessdauer hat das Landgericht Paderborn jetzt sein Urteil über einen jungen Mann aus Brakel gefällt: Er muss für fünfeinhalb Jahre in Haft – als Strafe für die äußerst brutale Vergewaltigung einer Frau in Münster. Der mutmaßlich 19 Jahre alte Flüchtling mit Wohnsitz in Brakel (Kreis Höxter) hatte im Mai vergangenen Jahres eine 34-Jährige im Park an der Engelenschanze nicht nur vergewaltigt, sondern die Frau zusammengeschlagen und massiv gewürgt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert