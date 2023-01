Langela-Haus an der Warendorfer Straße wird abgerissen

Der markante Schreibschrift-Name „Langela“ an der Häuserfront ist schon weg. In rund vier Wochen soll das Haus abgerissen sein - um Platz zu machen für einen Neubau mit 18 Eigentumswohnungen und Tiefgarage. Doch noch fehlt die Baugenehmigung.

Die Abrissarbeiten an dem Langela-Haus sind in vollem Gange.

Der markante Schreibschrift-Name „Langela“ an der Häuserfront ist schon weg. Dort, wo jahrzehntelang die Heinrich Langela GmbH Designermöbel verkaufte, herrschte im vergangenen Jahr Leerstand – die Türen waren vernagelt, die Fensterscheiben großflächig mit Graffiti beschmiert. Doch nun wird das Eckgebäude an der Warendorfer Straße 20 abgerissen, die Baustelle ist großzügig bis an den Straßenrand eingezäunt.

Die Bauträgergesellschaft MR Wohnungsbau, Teil der Lewe GmbH aus Recke, hat das Grundstück gekauft und plant an der Stelle ein helleren Neubau mit 18 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Im Erdgeschoss ist erneut eine gewerbliche Nutzung vorgesehen.

Für die Baustelle wurde die Fahrbahn an der Warendorfer Straße teils verengt. Foto: Matthias Ahlke

Allerdings liegt die Baugenehmigung laut Eigentümer noch nicht vor. Dieser hofft dennoch, nach rund zweijähriger Bauzeit das Projekt bis Ende 2024 fertigstellen zu können. Der Abriss soll in den nächsten vier Wochen abgeschlossen sein.