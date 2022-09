Lautlosen Fliegern auf der Spur

Münster

Wissenswertes über die heimischen Fledermausarten am Aasee erfahren und zugleich zur Bestandsaufnahme beitragen, das können Interessierte bei einem Spaziergang am Freitag (30. September): Die „Artenakademie“ des LWL-Museums für Naturkunde lädt dazu in Zusammenarbeit mit dem Nabu ein.