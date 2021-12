„Leben schenken – Organspende in NRW“

Münster

Das Thema Organspende hat viel mit Emotionen zu tun. Wie also könnte es besser gelingen zu zeigen, was mit Organspenden alles erreicht wird, als mit Fotografien, die ihrerseits Emotionen auslösen? Dachte sich auch das Netzwerk Organspende NRW und beauftragte den Dortmunder Benedikt Ziegler. Seine Bilder sind seit dieser Woche in einer Wanderausstellung in der Ärztekammer in Münster zu sehen.