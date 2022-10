Das Angebot für Menschen mit Behinderung und deren Familien bei der Lebenshilfe ist vielfältig. Damit das so bleiben kann, sucht der Verein nach Ehrenamtlichen, die ihre Zeit spenden wollen.

Michael (r.) engagiert sich ehrenamtlich für die Lebenshilfe. Auf dem Bild spendet er seine Zeit an Mark.

Ein Urlaub am Meer, ein Besuch in der Disco oder Begleitung in der Schule: Die Angebote der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung und deren Familien sind vielfältig – und werden aktuell von etwa 800 Personen genutzt.