Welche Lebensmittel können wir uns in Zeiten steigender Preise morgen noch leisten? Darüber diskutierten am Sonntag Experten auf dem Hof Konermann am Kappenberger Damm.

Lebensmittel werden bei uns nicht knapp, aber teurer. Und verdienen mehr Wertschätzung, besonders, wenn sie handwerklich in der Region produziert werden. So das Fazit einer Diskussionsrunde am Sonntagmorgen auf dem Hof Konermann am Kappenberger Damm unter dem Slogan „Sicher satt – Welche Lebensmittel können wir uns morgen noch leisten?“

Für Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbands und jüngst zur Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes gekürt, ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln „absolut sicher“. Trotz der Trockenheitsprobleme des Sommers seien die Getreide-Erträge in unserer Region gut. Dennoch dringend benötigte staatliche Hilfen kommen, so Bockeloh, nur zögerlich bei den Bauern an und seien „mit viel Bürokratie gekoppelt“.

Deutliche Umsatzeinbrüche bei Hofläden

Und weil der regionale Handel nicht günstig sei, beklagten die Hofläden in der aktuellen Krisenzeit bereits deutliche Umsatzeinbrüche. Weil Perspektiven fehlen, hohe Investition in die Höfe für mehr Tierwohl nötig seien und das Ansehen der Bauern in der Bevölkerung eher gering sei, befürchtet Bockeloh ein weiteres Höfe-Sterben.

Auch der Chef der Bäcker- und Konditoren-Einkaufsgenossenschaft Ebäcko, Andreas Mensing, rechnet bei bis zu 15-fach gestiegenen Energiepreisen in den Backstuben mit dem Schlimmsten. Mensing: „Viele Bäcker werden die Tür abschließen. Wenn nicht schnell etwas passiert, hat der Mittelstand insgesamt ein Problem.“ Nach seiner Meinung müssten Kernkraftwerke noch Jahre am Netz bleiben, damit Energie nicht künstlich verknappt und noch teurer werde.

„Lebensmittel mehr wertschätzen“

Auch Superbiomarkt-Chef Michael Radau wünscht sich eine „andere Wertschätzung für Lebensmittel“, Grundlage dafür sei aber auch ein auskömmliches Einkommen für alle Beteiligten. Man müsse lieber mal auf das neueste Smartphone verzichten, statt bei Lebensmitteln zu sparen, meint er. Radau: „Verbraucher können da durchaus Prioritäten setzen.“

Münster-Tafel in Sorge

Hans-Georg Reuter, seit 18 Jahren Vorstand bei der Münster-Tafel, sieht akut ernste Probleme bei der Beschaffung von Lebensmitteln für Bedürftige. Eine gerechte Verteilung werde immer schwieriger, auch wegen des großen Ansturms der Geflüchteten aus der Ukraine. Reuter: „Wir können nicht mehr alle versorgen.“

Moderator Dr. Stefan Nacke, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Münster, bilanziert die gut besuchte Veranstaltung, zu der die Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen hat: „Uns ist heute bewusst geworden, wie vielschichtig sich Problemlösungen gestalten werden.“