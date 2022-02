Leezenflow soll weiterlaufen

Die Stadt will das Leezenflow-Projekt nicht nur fortsetzen, sondern ausbauen. Im Mai 2021 war an der Promenade ein Display installiert worden, das Radfahrern signalisiert, ob sie es an der Kreuzung Hörsterstraße in Fahrtrichtung Zwinger noch bei Grün über die Straße schaffen. Die Evaluation des Modellversuchs ist nun so positiv ausgefallen, dass an bis zu 15 weiteren Stellen – vorrangig entlang der Velorouten – zusätzliche Displays installiert werden sollen. Zugleich sollen die Geräte weiterentwickelt werden.

