LEG beanstandet Google-Rezensionen von Mietern

Die Internet-Bewertungen bei Google sind für den Wohnungskonzern LEG in Münster nicht immer freundlich. Das Unternehmen beobachtet die Rückmeldungen sehr genau – und greift in manchen Fällen sogar ein.

Es ist nicht alles schmeichelhaft, was Internetnutzer, offenkundig Mieter der LEG, in das Feld der Google-Rezensionen unter die Adresse der LEG-Niederlassung Münster eintragen. Auch ein Münsteraner, der als Mailadresse ein Pseudonym verwendet, hatte keine Lobrede auf den Konzern auf Lager. Er erzählt in seinem bereits 2018 geschriebenen Beitrag eine Begebenheit, die den aus seiner Sicht unbefriedigenden Service des Unternehmens, speziell vor Ort in der Niederlassung Münster, kritisiert.