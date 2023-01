An den Schulen fehlen Lehrer – und auch der Nachwuchs macht sich rar. Das Interesse am Lehramtsstudium lässt nach. Doch bei dieser Beobachtung gibt es Unterschiede – zwischen Schulformen und auch Regionen.

Die Gemengelage an den Schulen ganz allgemein in Deutschland verheißt nichts Gutes: Die Zahl der Neugeborenen pro Jahr ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre um knapp 20 Prozent gestiegen, gleichzeitig arbeiten immer weniger Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Die Lehrkräfte der Babyboomer-Generation verabschieden sich allmählich in den Ruhestand, und der Nachwuchs vermag die Lücken nicht zu füllen.