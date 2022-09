Leiterin des neuen Amts für Migration und Integration im Interview

Helga Sonntag ist die neue Leiterin des städtischen Amtes für Migration und Integration, das in NRW eine einmalige Konstruktion ist. Welche Aufgaben sie und ihr Team zu bewältigen haben, darüber sprach Sonntag mit unserer Zeitung.

Anfang September gab die Stadt Münster bekannt, dass Helga Sonntag die Leitung des neugegründeten Amts für Migration und Integration übernehmen wird. Entstanden ist das Amt im Juni aus einer Fusion der Ausländerbehörde und dem Kommunalen Integrationszentrum, ein in Nordrhein-Westfalen einzigartiger Vorgang. Die 61-jährige Sonntag, die zuvor Leiterin der Ausländerbehörde war und privat gerne malt, spricht im Interview mit unserer Zeitung über ihre neue Position, die Ängste von Menschen mit Migrationshintergrund und worüber sie sich in der Medienberichterstattung so richtig aufregen kann.