Hans-Böckler-Kolleg hat neues Leitsystem für den Notfall

In Krisensituation kommt es für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf jede Sekunde an. Im Hans-Böckler-Kolleg wurde jetzt gemeinsam ein Leitsystem für das Gebäude erarbeitet.

Durch eine Doppeltür geht es hinein – aber wo nun hin? Rechts, links, die Treppe rauf oder in einen ganz anderen Trakt? Im Notfall kann durch schnelle Orientierung wertvolle Zeit gewonnen werden. Vielleicht sogar, um Leben zu retten oder Gewalt und Gefahr abzuwenden.

Das Hans-Böckler-Berufskolleg an der Hoffschultestraße verfügt jetzt über eine einfache, aber wohl effektive Hilfe zur räumlichen Übersicht, falls Polizei, Arzt oder Feuerwehr zum Noteinsatz gerufen werden – etwa, wenn jemand kollabiert und in akute Lebensgefahr gerät, eine Schlägerei unter jungen Erwachsenen ausufert oder im schlimmsten Fall bei einem Amoklauf.

In einheitlich weißen, nachschimmernden Zeichen auf dunkelblauem Untergrund steht auf den Schildern in und außerhalb der Schule, wo etwas ist: „E1“ für Eingang 1. Denn es gibt zwei Eingänge in das Kolleg, rund 50 Meter voneinander entfernt. „N12“ steht unter dem Schild „Sporthalle“ über deren Ein- und Ausgang. Hier befinden sich also die Halle und „Notausgang 12“. Auf den Fluren hängen Hinweise wie „zu Tr 1“ – sprich, in Richtung des Treppenhauses 1“, „Räume 113 bis 115“ für einen Sackgassenflur, in dem eben nur die genannten Räume zu finden sind.

Einsatzkräften soll der Weg besser beschrieben werden können

„Es geht darum, dass Einsatzkräften von der Leitstelle aus der Weg besser beschrieben werden kann“, sagt Reinhard Zumdick vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz, der das Projekt zusammen mit der Stadt, der Bezirksregierung, der Feuerwehr und dem Krisenteam des Kollegs umgesetzt hat. Das Krisenteam am Kolleg bilden Schulleitung, Verwaltung und mehrere Lehrer, damit abgesprochen sei, was in Notfällen zu tun ist, erklärt Kollegleiterin Simone Waltermann.

Die Leitstelle der Polizei kann mit der Orientierungshilfe bei einem Notruf den Beamten per Funk den Weg in und durch das Schulgebäude weisen. Denn sie verfügt über die Pläne des Hauses. „Die Stadt hat schon vor Jahren die Baupläne aller städtischen und einiger konfessionellen Schulen digitalisieren lassen“, so Zumdick. Die Kennzeichnungen am Böckler-Kolleg nun seien in die aktuellen Einsatzunterlagen von Polizei und Feuerwehr übertragen worden.

Model wurde in Gütersloh entwickelt

Das Projekt orientiert sich am sogenannten Gütersloher Modell. Im Kreis Gütersloh ist die Methode seit 2009 entwickelt worden. In Münster wurde sie übernommen. „Es könnte ein Modell auch für andere Schulen in Münster und dem Umland sein“, sagt Waltermann. Schulen könnten sich bei Interesse beim Kolleg melden.