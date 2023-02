„Letzte Generation“: So scheiterte der Klima-Protest in Münster

Im Umfeld der Warendorfer Straße hat sich am Dienstag ein besonderes Schauspiel zugetragen: Die Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ wollten ihren ersten Klebestreich in Münster vollführen. Doch die Polizei hatte die Aktion gewittert.

Kleber und Banner der „Letzten Generation“: Die Polizei fand bei den kontrollierten Personen aus ihrer Sicht eindeutige Hinweise auf den angedachten Klebeprotest an der Verkehrsachse.

Der Dienstag in Münster ist nicht nach dem Geschmack der „Letzten Generation“ verlaufen: Die Klima-Protestgruppe, die für Klebeaktionen bundesweit bekannt ist, wollte sich auf der Kreuzung von Warendorfer Straße und Schifffahrter Damm fixieren. Doch bevor es dazu kommen konnte, schritt die Polizei ein.

So stoppten die Kräfte von fünf Einsatzwagen und zwei Motorrädern die Aktion. An einem Supermarkt kontrollierten sie neun Menschen, nahmen Personalien auf-, Kleber sowie Banner ab. Die Beamten erteilten Platzverweise und sogenannte Gefährderansprachen.

Polizei: Aktivisten leisteten keinen Widerstand

„Es hat keinerlei Widerstände gegeben. Es gibt keine Gewalt“, sagte Sprecher Jan Schabacker, der die Rolle seiner Behörde klar machte: „Bei allem Respekt vor dem Anliegen, das Klima zu schützen, müssen wir als Polizei Gefahren für die öffentliche Sicherheit abwehren.“ Zum gefährlichen Eingriff in den Verkehr kam es nicht. Die Aufmerksamkeit war dennoch groß.

Die begann mit dem skurrilen Auftakt kurz vor zwölf Uhr: Während nicht nur Medien vorab einen Wink bekommen hatten, brachten sich aus ähnlichen Gründen auch die Polizisten in Stellung. Seitengassen der Warendorfer Straße wurden angefahren, Motorräder kreuzten. Zum Aufeinandertreffen kam es dann an einem Supermarkt.

„ Wir haben heute Morgen Hinweise bekommen, dass Klimaaktivisten hier Aktionen begehen wollten, dass sie sich auf die Straße kleben wollten. “ Polizeisprecher Jan Schabacker

„Wir haben heute Morgen Hinweise bekommen, dass Klimaaktivisten hier Aktionen begehen wollten, dass sie sich auf die Straße kleben wollten“, sagte Schabacker. Von wem? „Wir haben Hinweise erhalten, die uns auch tatsächlich weitergeholfen haben“, wollte er sich nicht in die Karten gucken lassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfälische Nachrichten (@wnonline) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Blitzschnell fuhren die Wagen der Polizei vor, die Einsatzkräfte stellten mehrere Personen. Eine kurze Phase der Unsicherheit, bange Blicke von Kunden und Passanten: Ladendiebstahl? Nein. Schnell war die Lage ruhig. Die Polizei kontrollierte die Verdächtigen.

Kleber und Aktionsplakate gesichert

„Neun Personen bereiteten sich hier offensichtlich vor“, erläuterte Schabacker. Was ihn sicher machte: „Wir haben tatsächlich Kleber und Aktionsplakate gesichert, die Hinweise geben, dass die Personen der ,Letzten Generation‘ angehören.“ Warum die Polizei einschritt, obwohl noch nichts passiert war? „Das Handeln kann strafrechtliche Relevanz haben. Straftaten verhindern, das ist auch Aufgabe der Polizei.“

Anschließend gaben sich die Aktivisten auskunftsfreudig. „Wir hatten vor, eine Störung im Straßenverkehr zu verursachen, weil wir gerade einer großen Klimakrise gegenüberstehen“, sagte Chiara Pohl. Sie stellte sich als Teil der seit Dezember neuen Münster-Gruppe der „Letzten Generation“ vor. Es handele sich um 20 Klimabewegte allen Alters. Die meisten aus Münster, bestätigte auch die Polizei.

„ Die Polizei war heute schneller und hatte Gründe, uns festzuhalten. “ Chiara Pohl, Sprecherin von „Letzte Generation“ in Münster

Beide Seiten werden wieder aufeinandertreffen. „Wir müssen diese Blockaden vollziehen, die friedlicher ziviler Ungehorsam sind“, versuchte Pohl für die eigene Sache zu werben. Ihre Forderungen: Neun-Euro-Ticket, 100-km/h-Limit auf Autobahnen und ein Gesellschaftsrat zu Klimafragen. Ihre Argumentation: „Wir entschuldigen uns bei den Menschen im Stau. Aber wir wollen die Regierung so zum Handeln bringen.“ Andere Proteste, wie von „Fridays for Future“, hätten nicht gereicht, sieht die Gruppe sich in prominenter Tradition.

Und die dürfte fortgesetzt werden: „Die Polizei war heute schneller und hatte Gründe, uns festzuhalten“, zeigte Pohl fast sportlichen Ehrgeiz. Als die Einsatzkräfte aber abfuhren, hörte sich das ähnlich an: „Bis die Tage“, sagte ein Beamter zu den verhinderten Klimaklebern.