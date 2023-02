Polizei erstattet Anzeige gegen „Klimakleber“

Die Pläne der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, sich in Münster auf der Straße festzukleben, sind gescheitert – und haben doch Folgen. Die Polizei hat die Protestler angezeigt. Die Fragen und Antworten zum Komplex.

Trotz gescheiterter Aktion in Münster

Großeinsatz gegen Klimaprotest in Münster: Nun hat die geplante Aktion der Klima-Aktivisten Folgen.

Der Polizeieinsatz, um den Klebe-Protest der „Letzten Generation“ zu verhindern, hat Folgen: Die Behörde hat Strafanzeige gegen die neun am Dienstag an der Warendorfer Straße gestellten Personen erstattet, so Sprecher Jan Schabacker. Das geht über die vor Ort ergriffenen Maßnahmen hinaus und wirft Fragen auf.