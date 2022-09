Leuchtende Leiter zum Himmel

Für Billi Thanner, österreichische Künstlerin mit internationalem Radius, ist der Samstagabend in Münster eine sehr emotionale Angelegenheit. „Ihre“ Himmelsleiter, soll um 21 Uhr am Turm der Lambertikirche aufleuchten – und für das spektakuläre Kunstwerk, das über eineinhalb Jahre in der Zeit der Pandemie am Stephansdom die Menschen in Thanners Heimatstadt Wien getröstet und begeistert hat, startet hier seine zweite Karriere.

Am frühen Abend steht Billi Thanner an der Klemensstraße am Eingang zum Restaurant 1648 und schüttelt jedem, der zum Empfang – gewissermaßen eine „Vernissage“ für die Himmelsleiter – hinein will, die Hand. Unter ihnen sind auch der österreichische Botschafter Michael Linhart aus Berlin und Ursula Simacek, Wiener Unternehmerin und Hauptsponsorin der Himmelsleiter, die die Installation nun nach Münster ausleiht.

Pfarrer Koeppen hat für eine Tanzperformance die Kirche ausräumen lassen

Zu den Hauptpersonen gehört auch Hans-Bernd Koeppen, Pfarrer von St. Lamberti, der nicht nur den Turm seiner Kirche für die Himmelsleiter zur Verfügung gestellt, sondern gleich die ganze Kirche ausgeräumt hat. Denn bevor das außen 36 Meter und innen zwölf Meter hohe Kunstwerk mit neuester LED-Technik erstrahlt, gehört die Kirche einer Ballettgruppe von Rebeltanz aus Münster, die mit Modern Dance zu dem symbolträchtigen Thema des Kunstwerks improvisiert.

Empfang im Restaurant 1648 im Stadthaus 1 vor der Eröffnung des Kunstwerks Himmelsleiter (v.l.): Bürgermeister Klaus Rosenau, Barbara Nies (Vorstand Gemeinde St. Lamberti), Künstlerin Billi Thanner, der österreichische Botschafter Michael Linhart, Sponsorin Ursula Simacek, der das Kunstwerk gehört, und Pfarrer Bernd Koeppen von St. Lamberti. Foto: Karin Völker

Und nachdem der zwölf Meter hohe Abschnitt im Innenraum der Kirche unter großen Beifall vieler Besucher erleuchtet, beginnt Prof. Thomasz Nowak an der Orgel mit seiner Improvisation zu der biblischen Geschichte aus dem Buch Genesis über Jakobs Traum von der Leiter, die Erde und Himmel verbindet.

Als das Dröhnen und Brausen der Orgel drinnen verklungen ist und auch draußen die Leiter am Turm leuchtet, erklingt genau von dort – es ist Punkt 21 Uhr – etwas schüchtern, aber unüberhörbar das Tröten der Türmerin. Auch dafür spenden die vielen Münsteraner auf dem Prinzipalmarkt noch einmal Applaus. Die hier sonst übliche Beleuchtung ist wegen der Energiekrise abgeschaltet, so leuchtet die Himmelsleiter, deren LED-Leuchten laut Thanner täglich 50 Cent an Stromkosten verursachen, um so heller.

Dank an viele Sponsoren, die die Installation möglich machten

Die Begeisterung der Menschen auf dem Prinzipalmarkt erklärt, warum die Leiter in Wien viel länger hängen blieb als geplant. Pfarrer Koeppen plant vorerst bis März und dankt beim Empfang den Geldgebern aus Münster und der Region, die die Installation ermöglichten. Botschafter Linhart, der daheim in Wien das Kunstwerk beim Blick aus seiner Wohnung lieben lernte, meint: „Münster ist ein sehr geeigneter Ort.“