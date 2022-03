Lewe beruft Sondersitzung des Hauptausschusses ein

Angesichts der humanitären Katastrophe in der Ukraine hat Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe kurzfristig eine Sondersitzung des Hauptausschusses für die kommende Woche einberufen. Dabei geht es vor allem um eine Resolution.

Wegen des Kriegs in der Ukraine

Der Hauptausschuss tagt außerplanmäßig am Mittwoch (9. März, 16 Uhr) in Vertretung des Rates und soll insbesondere eine Resolution zur Aufnahme von Geflüchteten verabschieden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

"Wir wollen und können den Menschen helfen – allerdings benötigen wir nach den bereits erfolgten und unbürokratischen Erstmaßnahmen nun auch klare Rahmenbedingungen für die weiteren Schritte", sagt Lewe, "die gilt es nun politisch in Bund und Land festzuzurren".

Weitere Themen auf der Agenda sind die Unterstützung der Partnerstadt Lublin bei der Unterbringung und Verpflegung von Schutzsuchenden, aber auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung der angelaufenen Maßnahmen.