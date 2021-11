Lewes Milliardenforderung an die Berliner Ampel

Foto:

Markus Lewe ist zum zweiten Mal zum Präsidenten des Deutschen Städtetages gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch! Und was hat Münster davon? Eine Menge. Denn die großen Fragen unserer Zeit müssen vor Ort in den Städten beantwortet werden.



Dass Kommunen selbstbewusst ihre Stimme im politischen Prozess erheben, ist in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger denn je. Denn sie sind näher dran an den Menschen und deren Alltag. Die Bedeutung kommunaler Spitzenverbände wächst. Wer daran zweifelt, muss sich nur das wenig souveräne Verhalten von Bund und Ländern in der Corona-Krise vor Augen führen.



Die Ampel in Berlin leuchtet auf: Tiefgreifende bundespolitische Beschlüsse zum Beispiel in der Klimapolitik allerdings müssen in den Städten umgesetzt werden. Ein Aufbruch wird nur vor Ort möglich sein. Dort, wo die Menschen leben. Ohne Kommunen gibt es keine Mobilitätswende, keine Digitalisierung, keine bezahlbare Wohnungsbaupolitik. Die Städte benötigen für ihren nachhaltigen Weg in die Zukunft glasklare politische Zusagen – und zusätzliche Fördermittel in Milliardenhöhe.