Lia Kirsch will die SPD-Ratsfraktion führen

Die SPD-Ratsfraktion in Münster sucht einen Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin für den aktuellen Vorsitzenden Marius Herwig. Jetzt hat Lia Kirsch ihre Bewerbung publik gemacht. Sie ist mit 25 Jahren die Jüngste in der Fraktion.

Ende des Monats möchte die SPD-Ratsfraktion die Nachfolge des bisherigen SPD-Fraktionschef Marius Herwig regeln. Jetzt wurde ein erster Name bekannt. Die 25-jährige Lia Kirsch hat am Montagabend in der Fraktion ihre Kandidatur bekannt gegeben. Lia Kirsch, seit neun Jahren SPD-Mitglied, kam vor sechs Jahren zum Studium von Königswinter nach Münster. Sie studiert Geoinformatik und steht kurz vor dem Abschluss.