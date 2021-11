Licht der Hoffnung in dunkler Zeit

Am Freitag wird der Cityadvent 2021 in der Überwasserkirche eröffnet. In diesem Jahr wird eine farbenfrohe Kunstinstallation aus 2200 bunten Kacheln präsentiert. Die Organisatoren wollen mit der Aktion ein Zeichen der Hoffnung inmitten der Pandemie setzen.

Hoffnung, Mut und Durchhaltevermögen in Zeiten einer Pandemie, deren Ende nicht absehbar ist, will der Cityadvent verbreiten. 2022 bunte Plexiglas-Quadrate baumeln in der Überwasserkirche, Scheinwerfer und Laser setzen sie gekonnt in Szene.