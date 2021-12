Experten der Uniklinik: Lieber heute als morgen impfen

Münster

Kinder so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen oder lieber abwarten, bis andere Medikamente auf dem Markt sind? Eltern, die vor dieser Entscheidung stehen, haben viele Fragen. Diese beantworteten Experten der Uniklinik in Münster am Montag bei einer Telefonaktion unserer Zeitung. Die wichtigsten Fragen unter Antworten im Überblick.

Von Marion Fenner