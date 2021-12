Lieblingsladen der Corona-Skeptiker

Aktivisten der Corona-Skeptiker von „Gemeinsam für Grundrechte“ haben einen Verein gegründet und dafür auch einen Treffpunkt in Hiltrup in einem ehemaligen Ladenlokal gefunden. Was dort genau passiert, darüber will sich der Vorstand aber lieber ausschweigen. Es gibt derweil Hinweise auf äußerst fragwürdige Vorhaben.

Die Pflanzen zeugen noch von dem Geschäft für Naturkunst, was sich bis zum Sommer in dem Ladenlokal an der Meesenstiege befunden hatte. Heute agiert dort der Verein „Unser Lieblingsladen“. Womit genau, dazu will sich der Verein nicht äußern.

„Unser Lieblingsladen“ – so heißt ein Verein, der am 11. August in Münster gegründet wurde. Im September wurde er im Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen. Gegründet haben den Verein sieben Personen, die auch bei Gemeinsam für Grundrechte aktiv sind. Der Bewegung also, die seit vergangenem Jahr hinter Veranstaltungen steht, die stets die Kritik an den Corona-Maßnahmen gemeinsam haben. Die prominentesten sind wohl die wiederkehrenden Versammlungen am Aasee sowie seit wenigen Wochen die Montagsspaziergänge vom Domplatz.