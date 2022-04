Lieferdienst „Oma Deftig“ will neues Marktsegment erobern

Wie kommt ein Libanese zu seinem Faible für deutsche Hausmannskost rund um Roulade, Knödel, Sauerbraten und Bratkartoffeln? Denn Abbas Awada, der als 16-Jähriger aus seiner Heimat nach Deutschland geflohen ist und in seinem Hauptberuf als Psychologe arbeitet, schickt sich an, in ein neues Marktsegment der immer zahlreicher werdenden Lieferdienste vorzudringen. Der Name „Oma Deftig“ ist Programm. Und um „das Angebot unseres Lieferdienstes an die Bedürfnisse der Kunden exakt anzupassen, ist viel Psychologie im Spiel“, sagt er augenzwinkernd.

