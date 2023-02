Rosenmontagszug in Münster startet um 13.11 Uhr

Münster

Die Narren sind los: Der Rosenmontagsumzug in Münster ist das Highlight des Straßenkarnevals in der Region. Wir berichten am Montag live vom Umzug durch die Innenstadt.

Von Jonas Wiening, Robin Gerke, Klaus Baumeister, Pjer Biederstädt, Martin Kalitschke, Björn Meyer, Dirk Anger und Simon Beckmann