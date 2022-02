Krisenstabsleiter hält „Lockerungen im Handel für vertretbar“

Nur noch stichprobenartig wird an der Ladentür nach demImpfstatus gefragt. Münsters Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer hält den Wegfall der 2G-Regel im Einzelhandel für vertretbar. Aber: Die personelle Lage in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bleibt angespannt.

Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer hält konkrete Lockerungen für den Einzelhandel wie etwa die Abschaffung der 2G-Regel für vertretbar. „Es ist ein normaler Vorgang, dass nach Ende einer Infektionswelle die Schutzmaßnahmen reduziert und Schritte der Normalisierung gegangen werden“, sagte Heuer im Gespräch mit unserer Zeitung. Da nicht alle Auflagen gleichzeitig abgeschafft werden sollten, werde es in der Übergangsphase zu Unstimmigkeiten im Vergleich der Regeln kommen.

Heuer bleibt zurückhaltend, ob der Höhepunkt der Omikronwelle bereits erreicht sei. Daher sei es gut, dass einzelne Lockerungen erst für einen späteren Zeitpunkt angekündigt sind, sagte er mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch. „Einige der Befürchtungen der letzten Monate haben sich zum Glück nicht bestätigt, insbesondere ist kein Zusammenbruch von kritischer Infrastruktur aufgrund hoher Infektionszahlen in Belegschaften erfolgt“, sagte Heuer.

Personelle Lage in Pflegeheimen entspannt sich

Entspannt habe sich die personelle Lage in einigen Pflegeeinrichtungen Münsters, hieß es im Krisenstab am Mittwoch. Die Betreuung vor Ort sei laut Stadt ohne unterstützende Kräfte aus anderen Einrichtungen oder von Hilfsorganisationen gewährleistet. Zusätzliche Kräfte waren vergangene Woche auf Bitte des Krisenstabs kurzfristig angefragt worden.

„Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit dem Bündnis der Hilfsorganisationen und der Diakonie die Sicherung des Betriebs gewährleisten konnten“, so Dagmar Arnkens-Homann, Leiterin des Sozialamtes. Aktuell seien noch über 120 Pflegekräfte aus verschiedenen Einrichtungen und ambulanten Angeboten nicht dienstfähig. In den Pflegeheimen laufen aktuell die Viertimpfungen, also der zweite „Booster“, an.

Operationen werden weiterhin verschoben

Münsters Krankenhäuser können in den nächsten zwei bis vier Wochen keine Entwarnung geben: Operationen müssen wegen des Ausfalls von Personal durch Infektion oder Quarantäne weiterhin verschoben werden. Aktuell fallen fast 400 Mitarbeitende aus. „Im Moment steigt die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 hospitalisiert werden, noch an“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums, Prof. Dr. Alex W. Friedrich. Gleichzeitig seien immer mehr Mitarbeitende infiziert oder in Quarantäne.