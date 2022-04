Logistikzentrum für die Feuerwehr: Zivilschutz unter Zeitdruck

Die Feuerwehr benötigt ein Logistikzentrum, um angemessen Gefahren abwehren zu können. Der Krieg in der Ukraine zeigt: Die politischen Entscheidungen für ein solches Projekt dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Ein Kommentar.

Der Rat hat es am Mittwoch verpasst, ein klares Zeichen für den Ausbau des Zivilschutzes zu setzen. In einer halbherzigen Diskussion wurde der Antrag der CDU, in Hiltrup neben der künftigen Feuerwache 3 gleich ein von der Stadt dringend benötigtes Logistikzentrum für die Gefahrenabwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen mit zu planen, zwar grundsätzlich begrüßt – dann aber abgelehnt. Das Projekt wurde „in die Zukunft“ verwiesen, es folgte der nächste Tagesordnungspunkt.