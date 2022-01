Loop-Gebiet wächst

Das Gebiet für den Loop-Service vergrößert sich, ohne dass die Stadtwerke weitere Kleinbusse einsetzen. Dass kommt Menschen in den südlichen Außengebieten zugute.

Angebot in Angelmodde und Amelsbüren

Loop-Münster fährt nun auch in der Davert. Das Betriebsgebiet wächst dadurch um rund 17 km² (hellblau).

Loop erschließt insbesondere den ländlichen Raum im Süden der Stadt mit klimafreundlichem Nahverkehr, stellt Anschluss zu Bus und Bahn sicher und verbindet Stadtteile direkt miteinander, die über die regulären Linien nur mit Umstieg zu erreichen sind. So schreiben es die Stadtwerke in einer Ankündigung. Um diese Funktion noch zu stärken, vergrößern Stadt und Stadtwerke Münster das Betriebsgebiet der flexiblen Kleinbusse nun. Hinzu kommen ab Montag (10. Januar) mehrere Bauerschaften rund um Amelsbüren sowie die Wohngebiete von Angelmodde und Gremmendorf entlang des Albersloher Wegs.

Damit erreiche Loop-Münster nun 60 000 Münsteranerinnen und Münsteraner auf 57 Quadratkilometern. „In der Davert gibt es damit erstmals ein regelmäßiges Nahverkehrsangebot, das Anschluss an Bus und Bahn bietet. So wird es auch in sehr dünn besiedelten Gebieten einfacher, auf das Auto zu verzichten“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer für Mobilität der Stadtwerke.

Pilotphase bis August 2023

Möglich wird die Verbesserung bei Loop, da die Kleinbusse nicht mehr parallel zu bestehenden Buslinien gebucht werden können. Die dadurch frei gewordene Nachfrage kommt nun den neuen Gebieten zugute, ohne dass zusätzliche Kleinbusse eingesetzt werden müssen. In der noch bis August 2023 laufenden Pilotphase ist damit aktuell keine Gebietserweiterung mehr vorgesehen.

Loop fährt im Süden der Stadt ohne feste Linienwege und Fahrpläne zwischen Haltestellen, die sich an vielen Straßenecken befinden. Fahrgäste buchen ihre Fahrt in der Loop-App oder per Telefon. 15 000 Menschen nutzen den Service laut Mitteilung im Monat. Alle Informationen finden sich auf www.loop-muenster.de.