Eine neue Bühne für Münsters Musikszene

An der Sputnikhalle feiert mit „Made in Münster“ ein neues Festival Premiere. Die Idee dazu hatte die münsterische Band "Kings & Hurricanes" – und die möchte den Namen des Festivals ganz wörtlich.

In der Wirtschaft würde man vermutlich von einer Messe oder einer Leistungsschau sprechen – in der Musikszene hält man es mit dem Begriff Festival etwas schlanker. Und doch hat das, was sich am Samstag (23. Juli) erstmals an der Sputnikhalle ereignet, schon auch etwas von einer Leistungsschau.

„Made in Münster“, so der Name des neuen Festivals, soll nämlich zeigen, was die Musikszene der Stadt zu bieten hat. Die Idee dazu hatte die Band Kings & Hurricanes, die mit „Made in Münster“ auch ihre eigene Branche aus dem Corona-Schlaf holen wollte.

Dem Nachwuchs eine Bühne bieten

Vor allem aber soll dem Nachwuchs eine Bühne geboten werden. Der hatte sowohl unter den Corona-Auflagen als auch beim Neustart besonders zu leiden – schließlich hatten die Veranstalter alle Hände voll zu tun, die ausgefallenen Gigs der vergangenen zwei Jahre mit namhaften Künstlern nachzuholen. Das Festival ist somit nicht nur in Sachen Initiatoren eines von Münsteranern für Münsteraner, der Name somit zugleich ein Versprechen. Und das Ganze findet auch noch für einen wohltätigen Zweck statt: Denn 20 Prozent des Ticketpreises sollen als direkte Spende der Kinderkrebshilfe Münster zugute kommen, versprechen die Veranstalter.

Das Festival wird als Outdoor-Veranstaltung im Außenbereich des Sputnik-Cafés, Am Hawerkamp 31, stattfinden. Bei schlechtem Wetter kann die gesamte Veranstaltung in den Innenraum verlegt werden. Einlass ist um 15 Uhr.

Die Bands spielen am Festivaltag in dieser Reihenfolge:

16 bis 16.30 Uhr: Old Sparky

16.50 bis 17.20 Uhr: Teacup Universe

17.40 bis 18.10 Uhr: Skartoffel

18.30 bis 19.10 Uhr: Kings & Hurricanes

19.30 bis 20.10 Uhr: Turn A

20.30 bis 21.20 Uhr: Red Ivy

21.40 bis 22.20 Uhr: Scarter

Ticket gilt auch für anschließende Party

Mit dem Ticket kann nach dem Festival kostenlos auf der im Anschluss steigenden Party in der Sputnikhalle weitergefeiert werden. Tickets sind unter https://made-in-muenster.de/ für 15 Euro erwerbbar.