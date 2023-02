Wo ist im März noch Maske Pflicht?

Die neuen Corona-Regeln in NRW

Auch in den Arztpraxen ändern sich die Regelungen für die Maskenpflicht.

Im Bussen und Bahnen sowie in Schulen und Kitas sind die letzten Corona-Regeln schon Anfang Februar entfallen. Auch die Isolationspflicht gibt es nicht mehr. Am nächsten Mittwoch kippen jetzt weitere Vorgaben. Was gilt im März und wo ist die Maske überhaupt noch Pflicht? Wir geben einen Überblick.