Kegelclub aus dem Münsterland soll Lokal am Ballermann abgefackelt haben

Ein Kegelclub aus dem Münsterland hat es mit dem Feiern am Ballermann auf Mallorca offenbar übertrieben: Die Männer sollen für einen Brand verantwortlich sein.

Das Restaurant «Why Not» in der Nähe des Ballermanns steht in Flammen. Die Polizei hat auf Mallorca 13 deutsche Urlauber festgenommen, weil sie den Brand ausgelöst haben sollen.

Ein Kegelclub aus Münster und Umgebung soll für einen Brand in einer Bar am „Ballermann“ auf der Ferieninsel Mallorca verantwortlich sein. Das berichtet „Bild“. Demnach sollen die Männer am Freitagnachmittag vom Balkon ihres Hotels glimmende Zigarettenkippen über die Brüstung auf das Terrassendach einer Gaststätte geworfen haben.

Das Schilfrohr-Vordach, die Terrasse und das Erdgeschoss des benachbarten Lokals hätten Feuer gefangen. Die Flammen hätten insgesamt zwei Lokale, eine Wohnung und das Hotel beschädigt. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.

13 Hobby-Kegler aus dem Münsterland festgenommen

Noch während der Löscharbeiten habe die Polizei die 13 Hobby-Kegler aus dem Münsterland, deren Stammlokal in Münster-Albachten sei, festgenommen. Sie sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft.

In Albachten machen die Vorgänge auf der Balearen-Insel natürlich die Runde. Bei den Verhafteten soll es sich um junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren handeln, wie eine Quelle vor Ort sagt, die namentlich nicht genannt werden will. Zwei der Männer sollen Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr sein. „Alles ehrbare Burschen, nicht sozial auffällig“, beschreibt der Albachtener die Männer, die jetzt für Schlagzeilen sorgen. Die Berufsfeuerwehr Münster hat bislang keine Kenntnisse von Verwicklungen münsterischer Wehrleute in die Vorkommnisse auf Mallorca.

Männer verweigern bislang die Aussage

Die 13 Urlauber, die wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen wurden, bleiben nach dpa-Angaben vorerst hinter Gittern. Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma ordnete für die Männer Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution an, berichten Medien aus Mallorca. Ein Justizsprecher habe die Informationen am Sonntagabend bestätigt. Der Freundeskreis habe bislang die Aussage verweigert. Der Richter gehe von einer „gemeinsamen Verantwortung aus“, schreiben spanische Medien.

Die Polizei in Münster hat „keine Informationen“ zu dem Vorfall. Man sei auch nicht involviert, allenfalls wenn Anfragen von Angehörigen dazu kämen, so die Pressestelle.