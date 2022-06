Die ersten fünf Kegelbrüder kommen frei

Insgesamt fünf der 13 Kegelbrüder aus Münster kommen laut Medienberichten frei – vier gegen jeweils 12.000 Euro Kaution, einer ohne Auflagen. Acht bleiben vorerst in Untersuchungshaft.

Acht der dreizehn Kegelbrüder aus Münster und Umgebung, die einer Brandstiftung auf Mallorca verdächtigt werden, müssen nach einem Bericht der „Mallorca Zeitung“ in Untersuchungshaft auf der Ferieninsel bleiben. Das habe ein Untersuchungsrichter am späten Donnerstagabend angeordnet, nachdem er die Deutschen den Tag über in Einzelgesprächen verhört habe. Nach Medienberichten sollen die Männer, die seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft sind, zuvor übereinstimmend bestritten haben, das Feuer ausgelöst zu haben.

Kaution von jeweils 12.000 Euro

Bei dem Brand in der Nähe des Ballermanns waren am 20. Mai zwei Lokale, das Hotel und eine Wohnung beschädigt worden. Zwei Menschen – ein Mann und ein Mädchen – erlitten leichte Verletzungen.

Vier der Verdächtigen sollen gegen Zahlung einer Kaution von jeweils 12.000 Euro frei kommen, wie die „Mallorca Zeitung“ schrieb. Ein fünfter soll laut „Bild“-Zeitung bereits ohne Auflagen freigekommen sein.

Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro

Gegen alle 13 Beschuldigten habe der spanische Richter aber eine Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro für eingetretene Schäden angenommen. Diese Haftung kann dann wirksam werden, wenn es zu einer Verurteilung aller 13 als Mittäter käme.

Die Deutschen, die fast alle zwischen 24 bis 29 Jahre alt sind, werden verdächtigt, bei einer Party auf zwei Balkonen ihrer Hotel-Zimmer brennende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer benachbarten Gaststätte geworfen zu haben.

Das Dach aus Schilfrohr fing Feuer. Die Münsteraner waren gleich nach dem Brand festgenommen worden.