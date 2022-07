Inhaftierte Kegelbrüder: Anwälte ändern ihre Strategie

Acht Kegelbrüder aus Münster sitzen noch immer auf Mallorca in Untersuchungshaft. Nun wollen die Anwälte mit einer neuen Strategie deren Freilassung erwirken.

Bei dem Feuer am 20. Mai war unter anderem eine Bar stark beschädigt worden.

Acht Kegelbrüder aus Münster sind weiterhin auf Mallorca in Untersuchungshaft. Nach Medienberichten haben deren Anwälte nun ihre Strategie geändert, damit die Männer auf freien Fuß gekommen. Nachdem der Ermittlungsrichter ihre Anträge auf Freilassung der Männer zurückgewiesen hatte, haben die Anwälte nun Berufung beim Landesgericht eingelegt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Dort müssten nun drei weitere Richter entscheiden, ob gegen die acht Kegelbrüder tatsächlich ein dringender Tatverdacht vorliege und ob Fluchtgefahr bestehe, falls sie das Gefängnis verlassen. Den Männern wird vorgeworfen, am 20. Mai von ihren Hotelbalkonen in Arenal Zigarettenkippen geworfen und so einen schweren Brand verursacht zu haben.

Nach Einschätzung der Anwälte handelt es sich bei den noch einsitzenden Männern um Personen mit sozialen, familiären und beruflichen Wurzeln in Deutschland, die nicht die Absicht hätten zu fliehen, sondern die Angelegenheit klären wollen. Fünf weitere Kegelbrüder sind schon länger wieder auf freiem Fuß, vier von ihnen gegen Kaution.