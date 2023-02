Vor dem Landgericht Münster geht der Prozess gegen Nuradi A. weiter. Er soll für die tödliche Attacke gegen Malte C. am Rande des Christopher Street Day verantwortlich sein. Vertreten wird Nuradi A. dabei von gleich zwei Anwälten.

Nuradi A. hat gestanden, am Rande des Christopher Street Day in Münster den Transmann Malte C. niedergeschlagen zu haben. Wenn er am Freitag (24. Februar) für den zweiten Prozesstag auf der Anklagebank im Landgericht Platz nimmt, wird er wohl wieder eingerahmt von gleich zwei Rechtsanwälten: Pflichtverteidigerin Ulrike Baumann und Wahlverteidiger Siegmund Benecken. Das hatte schon beim Prozessauftakt für Verwunderung gesorgt.