Der 41-jährige Angeklagte will Drogen nur an einen kleinen Kundenstamm verkauft haben – ohne dabei reich zu werden. Jetzt steht er als Angeklagter vor Gericht.

Ein Geständnis in fast allen Anklagepunkten hat ein münsterischer Drogendealer vor dem Landgericht abgegeben. Am zweiten Verhandlungstag des Prozesses gegen ihn räumte er am Dienstag den Besitz und Verkauf verschiedener Substanzen ein.