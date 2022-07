Umräumen auf dem Wochenmarkt: Widersprüchliche Maßnahmen

Dom, Rathaus, Schloss, Wochenmarkt: Der Markt auf dem Domplatz gehört ohne Zweifel zu den Hauptattraktionen Münsters – und ganz zurecht schenkt ihm die Stadtverwaltung viel Aufmerksamkeit. In der jüngsten, durch die Pandemie geprägten Vergangenheit hat der bei Münsteranern wie Touristen beliebte Wochenmarkt so viele Veränderungen erlebt, wie selten zuvor. Und jetzt steht wieder eine kleine Veränderung an: Der Markt soll wieder etwas kleiner werden, die Stände auf der Straße an der Rückseite zum Prinzipalmarkt sollen verschwinden.

