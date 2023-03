„Martin, ich will einen Hund von Dir“

Hundeprofi Rütter begeistert in der Halle Münsterland

Münster

Mit seiner Show „Der will nur spielen“ blickt der Hundeprofi Martin Rütter in der Halle Münsterland humorvoll auf Beziehungen zwischen Mensch und Tier. Erwartungsgemäß gab es viel zu lachen, wenn er den Hundeliebhabern den Spiegel vorhielt. Doch es gab auch ernüchternde Einblicke in unseriösen Welpenhandel.

Von Marion Fenner