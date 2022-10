Feller lobt Schüler für Engagement

Foto:

Das Programm „sozialgenial“ der Stiftung „Aktive Bürgerschaft“ führt junge Menschen frühzeitig an ehrenamtliches Engagement heran und ist in vier Bundesländern vertreten. In NRW nehmen über 700 Schulen daran teil. Insgesamt haben sich durch das Programm 130.000 Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich engagiert. Die Mathilde-Anneke-Gesamtschule nimmt seit vier Jahren am Programm teil. Die Stiftung dahinter wurde vor 25 Jahren in Münster gegründet.