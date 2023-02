Tischfeuerwerk führte zu Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr musste am 8. Februar zu einem Wohnhausbrand in Münster-Mauritz ausrücken.

Nach dem Brand an der Straße Zum Guten Hirten am 8. Februar ist die Brandursache geklärt. Die Wohnungsinhaberin wollte laut einer Polizeisprecherin ein Tischfeuerwerk mit Ethanol nachfüllen. Da dieses noch nicht komplett erkaltet war, entzündete es sich. „Eine Verkettung unglücklicher Zufälle“, so die Sprecherin. Die Wohnungsinhaberin wurde verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Nachbarn hatten am 8. Februar gegen 22:37 Uhr das Feuer in einer Nachbarwohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Wohnungsinhaberin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst aus der Wohnung gerettet. Bei dem Brand im ersten Obergeschoss des Gebäudes wurde das Wohnzimmer völlig zerstört. Auch der Rest der Wohnung wurde durch die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit St. Mauritz/Werse-Laer der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 41 Einsatzkräften etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in die Wohnungen zurückkehren.