Mehr als 1200 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter steil nach oben: Seit Freitag (11. Februar) hat das Gesundheitsamt in Münster mehr als 1200 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem wurden weitere Corona-Todesfälle registriert.

Zum Wochenbeginn hat es in Münster erneut Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben: ein Mann im Alter von 101 Jahren und zwei Frauen, beide 86 Jahre alt.

Damit erhöht sich die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die an oder mit Corona gestorben sind, auf 164. In der vergangenen Woche hat es insgesamt neun Corona-Todesfälle in Münster gegeben.

Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 1242 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem hat es 1079 weitere Gesundmeldungen gegeben, wie es auf der Homepage der Stadt heißt. Die Neuinfektionen und Gesundmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (12. Februar): 471 Neuinfektionen und 498 Gesundmeldungen,

Sonntag (13. Februar): 244 Neuinfektionen und 288 Gesundmeldungen,

Montag (14. Februar): 527 Neuinfektionen und 293 Gesundmeldungen.

Mehr als 6800 Menschen in Münster infiziert

Aktuell sind 6806 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag (11. Februar) waren es 6646.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Wochenende einen neuen Höchststand erreicht. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Sonntag bei 1473,8 und damit so hoch wie noch nie. Am Montag ist die Inzidenz leicht gesunken - um 62,0 auf 1411,8. Die NRW-Inzidenz liegt laut RKI am Montag bei 1508,1.

61 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt aktuell 61 Covid-19-Patienten behandelt, sieben weniger als am Freitag. Fünf Patienten werden auf Intensivstationen behandelt (Freitag: elf), zwei davon müssen künstlich beatmet werden (Freitag: vier).